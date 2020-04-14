نشوب حريق في مجمع تجاري في سوق الشيوخ

2020/04/14 | 21:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..نشب حريق ، اليوم الثلاثاء ، في مجمع تجاري في قضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار .وقال شهود عيان ان ” الحريق اندلع في مجمع للمواد الاحتياطية وقطع الغيار الخاصة بالسيارات والتهمه بالكامل “.واشار الشهود الى ان ” فرق الدفاع المدني هرعت الى مكان الحادث واخمدت الحريق الذي لم يوقع […]

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