علماء: التباعد الاجتماعي سيستمر في الولايات المتحدة حتى عام 2022!

2020/04/14 | 21:29 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد رأى عدد من العلماء أن أمريكا قد تواصل تطبيق إجراءات الحجر المنزلي والتباعد الجسدي حتى عام 2022، بسبب فيروس كورونا، إذا لم يتم إنتاج لقاح له بسرعة.وتأتي هذه الاستنتاجات العلمية لتخالف ما ذكره البيت الأبيض عن أن الجائحة قد تنتهي الصيف المقبل.واستخدم فريق من كلية الصحة العامة في جامعة هارفارد […]

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