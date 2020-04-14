الصحة العراقية تعلن

2020/04/14 | 21:29 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وكيل وزارة الصحة والبيئة العراقية حازم الجميلي، الثلاثاء نجاح العراق بهزيمة فيروس كورونا، مؤكدا ان السبب بعود الى القرارات الاستباقية الصحيحة وا...

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