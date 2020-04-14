البوكر العربية تذهب الى رواية (الدّيوان الإسبرطي)

2020/04/14 | 21:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..اعلنت لجنة تحكيم الجائزة العالمية للرواية العربية عن فوز رواية (الديوان الإسبرطي) للجزائريّ عبد الوهاب عيساوي بجائزة دورتها الثالثة عشرة.وكانت القائمة القصيرة قد ضمّت روايات كلّ من الجزائريّين سعيد خطيبي، وعبد الوهاب عيساوي، والعراقية عالية ممدوح، والسوري خليل الرز، واللبناني جبور الدويهي، والمصري يوسف زيدان.وضمّت لجنة التحكيم خمسة أعضاء برئاسة الناقد العراقي […]

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