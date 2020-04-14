إيران: تراجع وفيات كورونا اليومية إلى ما دون المئة لأول مرة منذ شهر

2020/04/14 | 21:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة أعلنت السلطات الصحية في إيران، تراجع عدد الوفيات المسجلة يوميا في البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد، إلى ما دون المئة حالة، للمرة الأولى منذ شهر.وذكرت أنه تم تسجيل 98 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 4683 حالة.وقال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور، خلال مؤتمر […]

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