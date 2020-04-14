2020/04/14 | 21:35 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداكد وزير الدفاع، نجاح الشمري، مساء اليوم الثلاثاء، تزايد العمليات الإرهابية والتسلل في الآونة الأخيرة، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهد الاستخباري.وقال الشمري في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه "بات من الضروري معرفة الأسباب التي أدت إلى زيادة الهجمات الارهابية في الآونة الأخيرة".وشدد على أنه "يجب وضع التقييم الكامل لجميع الحوادث الإرهابية في قواطع العمليات".ولفت الى ضرورة "عدم السماح لعصابات داعش الإرهابية باستغلال الظرف الحالي الذي يمر به البلد في مكافحة وباء كورونا".وأشار وزير الدفاع إلى "ضرورة تكثيف الجهد الاستخباراتي وجمع المعلومة الدقيقة وتحليلها مع وجوب استخدام كافة الجهود العسكرية من القوة الجوية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الدفاع يؤكد على تكثيف الجهد الاستخباراتي بعد تزايد العمليات الارهابية) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الدفاع يؤكد على تكثيف الجهد الاستخباراتي بعد تزايد العمليات الارهابية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).