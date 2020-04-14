الحوار_المتمدن #تاج_السر_عثمان - تاج السر عثمان - الدعوة الإسلامية منظمة إخوانية النشأة

2020/04/14 | 21:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#تاج_السر_عثمان أصدرت لجنة إزالة التمكين الجمعة 10/4/ 2020 قرارا بحل وإلغاء تسجيل منظمة الدعوة الإسلامية ، وحجز واستعادة ممتلكاتها وأصولها داخل السودان وخارجه لصالح الدولة علي أن تؤول لوزارة المالية، وإلغاء سجل الشركات المملوكة للمنظمة ومشاريعها الاستثمارية، والغت اتفاقية المقر ، واغلاق مكتب السودان، مشيرة الي أن مقر المنظمة بالعاصمة شهد تسجيل البيان الأول لانقلاب الرئيس المعزول عمر البشير قبل استلامة للسلطة في ......

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