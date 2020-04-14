الحوار_المتمدن #التيتي_الحبيب - التيتي الحبيب - جائحة كوفيد 19 وما بعدها ليست قضية اخلاق.

2020/04/14 | 21:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#التيتي_الحبيب كلما كان الامتحان عصيبا كلما استنهضت البشرية بكل مكوناتها الاجتماعية في الدول والقارات وسائل المقاومة والتوسل لأسباب النجاة واجتياز المحن المصيرية.



كشفت جائحة كوفيد 19 نظرا لسرعة الانتشار وخطورة الاصابات وعدد الارواح المزهقة، الاجوبة والاستعدادات لرد الخطر او التقليل منه.اتوقف هنا بشكل مركز جدا عند احد ردود الفعل او الجواب على انتشار الجائحة وهو المتمثل في اعتبارها......

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