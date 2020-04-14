الحوار_المتمدن #عدنان_الصباح - عدنان الصباح - الموت أولى يا سيدي ... رسالة الى السيد رئيس الوزراء

2020/04/14 | 21:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عدنان_الصباح السيد الفاضل دكتور محمد اشتية المحترمرئيس الوزراء الفلسطينيتحية السلامة للوطن والشعب وبعد:يبدو ان الاعجاب والتصفيق لسرعة اجراءاتكم لن يدوم طويلا فالأيام تمضي والخبز في بعض الخوابي ينفذ هذا ان كان قد بقي لدينا خوابي حتى اليوم فلقد اصبحنا والحمد لله ومنذ امد بعيد من مرتادي البنوك لا للقيض والتعم بل لدفع المستحقات والقروض والراتب المكشوف وما الى ذلك وقد جاءت الاجراءات التي اتخذتها الحكومة......

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