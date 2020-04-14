الياسري: النجف تعتذر عن استقبال اي زائر اجنبي في الوقت الراهن

2020/04/14 | 21:45 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [النجف-اين]نفى محافظ النجف الأشرف السيد لؤي الياسري رئيس خلية الأزمة ما تردد في بعض وسائل الاعلام من تصريحات صحفية أشارت الى إعداد برتوكولات تفضي لعودة المجاميع السياحية الدينية منها وغير الدينية لزيارة المدينة المقدسة ودخول زوار أجانب .

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