2020/04/14 | 21:45 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أوضحت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، منحة الطوارئ بسبب جائحة كورونا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمانة مجلس الوزراء منحة الطوارئ بسبب كورونا) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمانة مجلس الوزراء منحة الطوارئ بسبب كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).