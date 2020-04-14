وزير العمل يتحدث لـ”العهد” عن منحة 30 الف ويحدد مستحقيها.. وهذه الجهة الاكثر ضرراً من الحظر

2020/04/14 | 21:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية، باسم عبد الزمان الربيعي، اليوم الثلاثاء، أن مبلغ 30 ألف للمواطن العراقي زهيد وذلك لضعف التخصيص المالي.وقال الربيعي خلال حديثه المتلفز لقناة ل”العهد الفضائية “، إن “كل تصنيفات الشعب تم معالجتها من الناحية المادية خلال الازمة”، مبينا أن “قطاع العمل غير المنظم (الاجراء اليوميين) هم الاكثر […]

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