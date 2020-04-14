2020/04/14 | 21:47 - المصدر: بغداد اليوم

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عمليات بغداد تعلن حصيلة جديدة لاعداد المقبوض عليهم بسبب خرق حظر التجوال

يتبع ...........

بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر حكومي ، الثلاثاء 14-4-2020، حقيقة الشروع بحظر جزئي للتجوال بدءاً من 19 نيسان في عموم مناطق البلاد.

وقال المصدر الذي يعمل في الأمانة العامة لمجلس الوزراء لبغداد اليوم ان "ما يجري تداوله عن صدور قرار رسمي الشروع بح

بغداد اليوم _ كركوك

أعلن قائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة، الفريق الركن سعد حربية، اليوم الثلاثاء، تدمير 6 مضافات ومصادرة دراجات نارية وعبوات ناسفة تابعة لعناصر داعش، جنوب محافظة كركوك.

وقال سعد حربية، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة

بغداد اليوم- بغداد

وجه عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب عبد الخالق العزاوي، اليوم الثلاثاء، رسالة عاجلة للرئاسات الثلاث.

وقال العزاوي، لـ( بغداد اليوم)،ان" تنظيم داعش بدأ يتحرك بشكل لافت خلال الايام الماضية ويهاجم عدة مناطق سواء في

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