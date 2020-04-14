2020/04/14 | 21:47 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت “الإدارة الذاتية”، اليوم الثلاثاء، تسعيرة شراء محصول القمح، للموسم الزراعي ٢٠٢٠ بـ ٢٢٥ ليرة سورية للكيلو غرام، مع مراعاة درجات الجودة.وجاء ذلك في اجتماع للمجلس التنفيذي لـ “الإدارة الذاتية” وهيئة الاقتصاد و #الزراعة،…

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“الإدارة الذاتية” تحدد تسعيرة القمح لموسم 2020) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“الإدارة الذاتية” تحدد تسعيرة القمح لموسم 2020) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).