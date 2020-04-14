انتحار امرأة باطلاق النار على نفسها في ديالى

2020/04/14 | 22:18 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ ديالى

أفاد مصدر أمني في ديالى، اليوم الثلاثاء، بأن امرأة اقدمت على الانتحار عبر اطلاقة مسدس داخل منزلها، شمالي المحافظة.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "امراة تسكن اطراف قضاء الخالص (15/كم شمال بعقوبة) انتحرت عبر اطلاق النار على نفسها من مسدس داخل المنزل".

وأضاف، أن المراة توفيت على الفور"، لافتا الى ان "اسباب الانتحار غير معروفة حتى اللحظة".

وكانت ديالى سجلت العام الماضي اكثر من 50 حالة انتحار اغلبها لشباب لاسباب مختلفة ابرزها المشاكل الاقتصادية والمشاكل الاجتماعية.

بغداد اليوم- بغداد

تحدث وزير النفط ثامر الغضبان، اليوم الثلاثاء، عن مدى تأثر العراق والعالم بالاتفاق الاخير الذي جرى في اجتماع اوبك+، مشيرا الى ان جميع اعضاء اوبك سيخفضون انتاجهم وبذات النسبة.

وقال الغضبان خلال مقابلة متلفزة، تابعتها (بغداد اليوم)

بغداد اليوم- بغداد

قال مدير صحة الكرخ/ بغداد، جاسب الحجامي، اليوم الثلاثاء، ان الكوادر الصحية حالت دون تحول العراق الى ’’بؤرة عربية’’ لانتشار وباء كورونا، نتيجة مجاورته لايران التي تفشى فيها المرض.

واوضح الحجامي، في حديث

بغداد اليوم- بغداد

أوضحت دائرة صحة محافظة بابل، اليوم الثلاثاء، 14 نيسان 2020، اسباب تشديد الاجراءات الوقائية في المحافظة والموقف الوبائي فيها من فيروس كورونا المستجد.

وقال مدير إعلام الدائرة، احمد الجبوري لـ(بغداد اليوم)، ان "ما تشهده محافظة

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