وزير النفط يكشف عن ارقام جديدة لحجم صادرات العراق من النفط ويؤكد: تخفيض اوبك+ سيمنع الانهيار الاكبر

2020/04/14 | 22:18 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

تحدث وزير النفط ثامر الغضبان، اليوم الثلاثاء، عن مدى تأثر العراق والعالم بالاتفاق الاخير الذي جرى في...





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