وزير النفط يكشف عن ارقام جديدة لحجم صادرات العراق من النفط ويؤكد: تخفيض اوبك+ سيمنع الانهيار الاكبر


وزير النفط يكشف عن ارقام جديدة لحجم صادرات العراق من النفط ويؤكد: تخفيض اوبك+ سيمنع الانهيار الاكبر
2020/04/14 | 22:18 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم- بغداد

تحدث وزير النفط ثامر الغضبان، اليوم الثلاثاء، عن مدى تأثر العراق والعالم بالاتفاق الاخير الذي جرى في...

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