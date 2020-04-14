تحذيرات جدية من ملامسة “المتشافي” من كورونا.. هل يستمر بنقل العدوى لفترة طويلة؟

2020/04/14 | 22:20 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اصدرت دائرة صحة كركوك “تحذيرًا مثيرًا” بشأن زيارة المتشافين من فيروس كورونا قبل مرور اسبوعين من تاريخ شفائهم، وسط عدم وجود دراسة حتى الان تؤكد امكانية نقل المتشافين للعدوى من عدمه.وحذر مدير عام دائرة صحة كركوك وكالة الدكتور زياد خلف في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، لـ”الذين يقومون بمخالطة وملامسة […]

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