دول أوروبية تخالف نصائح منظمة الصحة العالمية وتتعجل برفع القيود!

2020/04/14 | 22:20 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد خالفت إسبانيا والنمسا والدنمارك نصائح منظمة الصحة بشأن “رفع القيود ببطئ”، حيث عجلت رفع القيود على الحركة، بالرغم من عدم وصول فيروس كورونا للذروة.وأقرت الدولتان الأوروبيتان العودة للعمل على نحو جزئي بعد عيد الفصح، اليوم الثلاثاء، كما قررت الدنمارك استئناف التعليم في بعض المراحل هذا الشهر.وسمحت السلطات الإسبانية باستئناف بعض […]

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