2020/04/14 | 22:24 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء، القاء القبض على اكثر من 23 الف مخالفاً لحظر التجوال في العاصمة.

وقالت في بيان تلقته "الغد برس"، انه "منذ يوم ١٧ آذار ولغاية اليوم ١٤ نيسان، تمكنت تشكيلات قيادة عمليات بغداد من القاء القبض على ٢٣٧١٣ مخالفاً لإجراءات الحظر الوقائي داخل العاصمة، فيما حجزت ١٣١٧ عجلة ودراجة نارية مختلفة وبلغ عدد الغرامات ٥١٦٠٨ غرامة، كما سهلت دخول ١٧٨١٤ عجلة حمل تحمل مواد غذائية الى بغداد".





واكدت القيادة انها "ستتخذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين وتدعو الجميع الى عدم جعل أنفسهم تحت طائلة القانون، كما تؤكد على التعاون التام مع الجهات المستثناة من إجراءات حظر التجول".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على اكثر من 23 الف مخالفاً لحظر التجوال في بغداد) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على اكثر من 23 الف مخالفاً لحظر التجوال في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).