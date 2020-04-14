الهند تمدد إجراءات الحجر وسط تفاقم الأزمة الاقتصادية

2020/04/14 | 22:24 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

قررت السلطات الهندية تمديد إجراءات الحجر العام المفروضة فيها لغاية 3 أيار/مايو على أقل تقدير لمواجهة فيروس كورونا، في بلد يعاني من اشتداد الأزمة الاقتصادية نتيجة هذا الإغلاق.



ورغم أن الهند لا تسجل أعدادا مرتفعة نسبيا إلا أن المخاوف من تفش سريع للفيروس لا تزال قائمة بسبب الكثافة السكانية في بعض مدنها.

أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الثلاثاء عن تمديد الإغلاق العام الذي يطال 1,3 مليار شخص بهدف الحد من تفشي فيروس كورونا، حتى الثالث من أيار/مايو على أقل تقدير.

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