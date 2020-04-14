مصطفى الكاظمي: السلطة التي تعتدي على شعبها تفقد شرعيتها

2020/04/14 | 22:24 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي تغريدة في ذكرى الانفال.وقال الكاظمي في تغريدته، إنه بمزيد من الحزن استذكرنا اليوم جريمة الأنفال التي ارتكبها النظام الدكتاتوري ضد المواطنين الكرد الأبرياء، نستحضر الذكرى الأليمة لنذكّر أنفسنا بأن الشعب هو مصدر الشرعية، … Readmore

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