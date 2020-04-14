مسؤول مركز تنظيمات شنكال “داود جندي” يهنئ الايزيديين في عيد رأس السنة الايزيدية

2020/04/14 | 22:29 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – شنكال هنأ “داود جندي” القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني ومسؤول مركز تنظيمات شنكال, الايزيديين, بمناسبة حلول رأس السنة الايزيدية, وجاء في نص التهنئة “نهنئ الايزيدين في العالم والشنكاليين على وجه الخصوص بمناسبة إطلالة عيد رأس السنة الايزيدية ذي الإطلالة الربيعية الزاهرة بالاخضرار والطراوة والأمل في امتداد الحياة بالمزيد من عناوين السلام …

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