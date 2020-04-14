ويل سميث يلتزم بالحجر الصحي ويطلق مسلسلا من منزله عبر سناب شات

2020/04/14 | 22:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يمر الإنتاج الفني بواحدة من أصعب مراحله التاريخية، ليس في وطننا العربي وحسب، بل في العالم أجمع؛ فخسائر هوليود مستمرة على مستوى الإنتاجين السينمائي والتلفزيوني، والنجوم يبحثون عن طريقة لاستمرار تواجدهم، ومن بين هؤلاء النجوم ظهر “ويل سميث” في مسلسل تفاعلي من نوع جديد عبر موقع “سناب شات”.

بدأ عرض المسلسل -الذي يحمل اسم “ويل من المنزل” (Will from home)- منذ 3 أبريل/نيسان الجاري، ويتألف من 12 حلقة، تدور بشكل مكتمل داخل منزل وجراج منزل “ويل سميث”، الذي يقضي وقته كاملا داخل البيت في عزل صحي واجتماعي طوعي التزم به الممثل الأميركي، استجابة للتعليمات الصحية الحكومية، وبعد أن أصبحت الولايات المتحدة صاحبة الحصيلة الأعلى عالميا للحالات المكتشفة بما يزيد على نصف مليون مصاب، وما يزيد على 22 ألف وفاة.

يجمع المسلسل بين قدرات سميث التمثيلية والموسيقية أيضا، ويستضيف -عبر مكالمات الفيديو- عددا من المشاهير، بالإضافة إلى عدد من المواطنين الملتزمين بالبقاء في المنزل لمواجهة وباء كورونا.

مدير الإنتاج الفني في موقع “سناب شات” سين ميلز صرح لموقع “هوليود ريبورتر” (Hollywood Reporters) الأميركي بأن فكرة المسلسل جاءت عبر نقاشات جمعت إدارة الموقع وإدارة شركة الإنتاج الخاصة بويل سميث، التي تحمل اسم “ويستبروك ميديا”، حيث شعر الطرفان بأن ويل سميث يملك طاقة إبداعية يريد أن يعبر عنها في ظل هذه الأجواء المحبطة، لذلك جاءت الفرصة مواتية عبر هذا الوسيط الجديد.

الجدير بالذكر أن موقع “سناب شات” خصص جزءا منه لنقل أخبار مباشرة ومحدثة عن وباء كورونا، من مواقع “سي إن إن” و”إن بي سي” و”وول ستريت جورنال”، وذلك لمستخدمي الموقع الذي يزيد عددهم على 68 مليون مستخدم، طبقا لما ورد في موقع “بيل بورد” (Billboard) الأميركي.

تجدر الإشارة أيضا إلى أن النجم الأميركي ويل سميث بلغ من العمر 51 عاما في سبتمبر/أيلول الماضي، إلا أنه ما يزال أحد أبرز نجوم هوليود وأعلاهم أجرا.

قام سميث -الذي رُشح للأوسكار مرتين، وجولدن جلوب خمس مرات- ببطولة فيلمين من أكثر الأفلام نجاحا على المستوى الجماهيري؛ الأول “علاء الدين” (Aladdin)، والذي تخطت إيراداته مليار دولار حول العالم، والثاني فيلم “باد بويز للأبد” (Bad boys for life)، الذي أعاد السلسلة مرة أخرى عقب سنين من توقفها، وتخطت إيراداته حول العالم 419 مليون دولار أميركي.

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