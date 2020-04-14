قيادة عمليات البصرة تنهي حالة الانذار القصوى في المحافظة

2020/04/14 | 22:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة عمليات البصرة عن إنهاء حالة الانذار فيما اكدت عودة قواتها الامنية الى اعمالها الاعتيادية.وذكر قائد العمليات الفريق الركن قاسم نزال في بيان مقتضب تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان “الغاية من الإنذار هو الوقوف على الجاهزية القتالية والاستعداد لتأدية الواجبات الموكلة إلينا في حفظ الأمن والاستقرار”.

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