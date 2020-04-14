تماثل مصابين بكورونا في ذي قار للشفاء التام

2020/04/14 | 22:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..قالت دائرة صحة ذي قار ، اليوم الثلاثاء ، ان ” مصابين اثنين بفيروس كورونا تماثلا للشفاء التام “.وذكر بيان اوردته الدائرة تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” مصابين شفيا من الفيروس احدهما رجل يبلغ من العمر 49 عاما من منطقة الثورة في الناصرية ، والاصابة الثانية التي شفيت لامرأة […]

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