وزير الخارجيّة ونظيره الأردنيّ يبحثان التعاون الثنائي في مواجهة كورونا

2020/04/14 | 22:47 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]تلقّى وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم اتصالاً هاتفيّاً من وزير خارجيّة المملكة الأردنيّة الهاشميّة.

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