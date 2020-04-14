صحة المثنى تضع خطة عمل جديدة لمكافحة كورونا

2020/04/14 | 22:47 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [المثنى-اين]اعلنت دائرة صحة المثنى ، الثلاثاء، عن وضع خطة عمل جديدة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

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