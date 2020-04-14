وفيات كورونا بأمريكا تتضاعف خلال أسبوع إلى 25 ألفا

2020/04/14 | 22:49 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أظهر إحصاء جمعته رويترز أن عدد الوفيات في الولايات المتحدة جراء فيروس كورونا المستجد تجاوز 25 ألف حالة يوم الثلاثاء أي أنها تضاعفت خلال أسبوع واحد فيما يبحث المسؤولون سبل إعادة فتح الاقتصاد دون إشعال فتيل التفشي من جديد.

وسجلت الولايات المتحدة، ثالث أكبر دول العالم من حيث عدد السكان، أكبر عدد من الوفيات بمرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس بين دول العالم.

وبلغ إجمالي الإصابات في الولايات المتحدة قرابة 597 ألفا بينما بلغ إجمالي الإصابات المسجلة في أنحاء العالم قرابة مليوني إصابة.

وتم تسجيل نحو 1500 وفاة جديدة يوم الاثنين وهو ما يقل كثيرا عن الحصيلة اليومية الأسبوع الماضي والتي بلغت زهاء 2000 حالة وفاة كل 24 ساعة وفقا لإحصاء لرويترز.

ووفقا لإحصاء رويترز، زادت الوفيات هذا الأسبوع حتى الآن بنحو سبعة في المئة يوميا في المتوسط مقارنة بنسبة 14 في المئة الأسبوع الماضي و30 في المئة في أيام كثيرة في مارس آذار.

وزادت حالات الإصابة هذا الأسبوع بنسبة خمسة في المئة يوميا مقارنة بنسبة 7.8 في المئة الأسبوع الماضي و30 في المئة يوميا في مارس آذار.

وتفرض السلطات منذ أسابيع قيودا واسعة ألزمت الناس في مناطق كثيرة من الولايات المتحدة بالبقاء في بيوتهم لكبح انتشار الفيروس، مما سبب أضرارا اقتصادية فادحة.



ومع إغلاق الشركات وفرض قيود على السفر، يناقش المسؤولون والمشرعون متى يُمكن إعادة فتح بعض القطاعات.

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