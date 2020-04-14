فرنسا.. وفيات كورونا تتخطى 15 ألفاً

2020/04/14 | 22:49 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ سجلت فرنسا رسميا أكثر من 15 ألف حالة وفاة بفيروس كورونا يوم الثلاثاء لتصبح بذلك رابع دولة تتخطى هذا الحاجز بعد إيطاليا وإسبانيا والولايات المتحدة، بينما ارتفع معدل الزيادة في الوفيات في فرنسا قليلا مرة أخرى بعدما ظل مستقرا لأيام.

لكن عدد المصابين في وحدات العناية المركزة تراجع إلى 6730 من 6821 خلال 24 ساعة ليتراجع الإجمالي بذلك لليوم السادس على التوالي مما يشير إلى أن إجراءات العزل العام التي مددتها فرنسا يوم الإثنين إلى 11 مايو أيار تؤتي ثمارها في احتواء المرض.

وقال جيروم سالومون مدير هيئة الصحة العامة في مؤتمر صحفي إن عدد وفيات الفيروس في المستشفيات ودور رعاية المسنين في فرنسا ارتفع خمسة بالمئة في غضون يوم ليصل الإجمالي إلى 15729 مقابل زيادة بنسبة أربعة في المئة يومي الاثنين والأحد.

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