صحة النجف تكشف عن الوضع الصحي للزوجة التي تعرضت للحرق

2020/04/14 | 22:49 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - النجف

كشفت مديرية صحة محافظة النجف، الثلاثاء (14 نيسان 2020)، عن الوضع الصحي للزوجة التي تعرضت للح...





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