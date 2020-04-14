لليوم الثالث على التوالي.. كربلاء لم تسجل اصابة جديدة بكورونا

2020/04/14 | 22:49 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ كربلاء

أعلنت دائرة صحة كربلاء، اليوم الثلاثاء، عن خلو المحافظة من اي اصابات بكورونا لليوم الثالث على التوالي.

وذكرت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "المحافظة ، لم تُسَجل ولليوم الثالث على التوالي ، أية حالة إصابة بفايروس كورونا المُستجد "، علماً بأن الجهات الصحية المُختصة في الدائرة ، أرسلت خلال اليومين الماضيين ( 83 ) عينة للفحص المختبري لتوكيد حالة الإصابة من عدمها ، حيث وردت نتائجها سليمة ، وتخلو من الإصابة بهذا الفيروس ".

بغداد اليوم - النجف

كشفت مديرية صحة محافظة النجف، الثلاثاء (14 نيسان 2020)، عن الوضع الصحي للزوجة التي تعرضت للحرق.

وقال المتحدث الرسمي باسم دائرة صحة النجف سالم الحمداوي لـ (بغداد اليوم)، إن "الوضع الصحي للزوجة التي تعرضت للحرق مستقر

بغداد اليوم- بغداد

تحدث وزير النفط ثامر الغضبان، اليوم الثلاثاء، عن مدى تأثر العراق والعالم بالاتفاق الاخير الذي جرى في اجتماع اوبك+، مشيرا الى ان جميع اعضاء اوبك سيخفضون انتاجهم وبذات النسبة.

وقال الغضبان خلال مقابلة متلفزة، تابعتها (بغداد اليوم)

بغداد اليوم _ ديالى

أفاد مصدر أمني في ديالى، اليوم الثلاثاء، بأن امرأة اقدمت على الانتحار عبر اطلاقة مسدس داخل منزلها، شمالي المحافظة.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "امراة تسكن اطراف قضاء الخالص (15/كم شمال بعقوبة) انتحرت

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