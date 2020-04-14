«مُؤشّر خطير».. الأمن والدفاع تُحذّر من أحداث “داعش” في العراق

2020/04/14 | 22:51 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدو أن خطر #داعش في #العراق بات يتنامى أكثر فأكثر مع مرور الأيام والساعات، إذ شهدت مناطق متفرقة من شمال وشمال شرقي العراق، أخيراً، تصاعداً ملحوظاً في الاعتداءات التي ينفذها التنظيم.الاعتداءات تستهدف في الغالب،…

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