خاص لـ”العهد نيوز”.. فريق تطوعي في صلاح الدين يطلق حملة “طبيب الانسانية” لخدمة الفقراء والايتام

2020/04/14 | 22:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلق فريق بلد السلام التطوعي مبادرة انسانية نوعية لتقديم يد العون للفقراء والايتام والارامل والمحتاجين من خلال التكفل بعلاج كل مريض من هذه الشريحة عبر التنسيق مع الاطباء لتخفيض اسعار الكشفية والادوية ودفع تكاليفها.وقال سالم جاسم مسؤول فريق بلد السلام التطوعي في حديث لـا”العهد نيوز” اليوم الثلاثاء، ان “المبادرة جائت لاعانة شريحة المتعففين في […]

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