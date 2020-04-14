الإمارات تسجل 412 إصابة جديدة بكورونا

2020/04/14 | 22:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الإمارات اليوم الثلاثاء، تسجيل 412 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و81 حالة شفاء.

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