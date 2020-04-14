البنتاغون: إجراء فحص كورونا على جميع قوات الثالوث النووي

2020/04/14 | 22:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الدفاع الاميركية، اجراء فحص كورونا لجميع القوات البحرية وقوات "الثالوث النووي".

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