بالوثيقة.. صحة ذي قار تعلن موافقة الوزير على شراء جهاز فحص PCR مع ملحقاته

2020/04/14 | 22:55 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلن قسم الصحة العامة بمحافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، عن موافقة وزارة الصحة على شراء جهاز مهم لمواجهة فايروس كورونا .





وذكر مسؤول قسم الصحة العام حيدر حنتوش لـ"الغد برس"، ان " وزير الصحة وافق على على شراء جهاز فحص PCR مع ملحقاته وهو الجهاز المختص بفحص المصابين المشتبه بهم بفايروس كورونا ".

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