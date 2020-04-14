بالوثيقة.. الرافدين يوقف استقطاع القروض للقطاع الخاص وبعض الموظفين لمدة شهرين

2020/04/14 | 22:55 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

قرر مصرف الرافدين، اليوم الثلاثاء، تأجيل استيفاء الاقساط المترتبة على المقترضين لمدة شهرين .

وبحسب وثيقة صادرة من المصرف، حصلت عليها "الغد برس"، انه "وفي ظل الازمة الصحية التي يتعرض لها العراق جراء تفشي فايروس كورونا وإسهامًا من المصرف تجاه زبائنه الكرام وشعورا بالمسؤولية المهنية والاجتماعية في هذا الظرف الاستثنائي الحساس وخصوصًا اصحاب القطاع الخاص كونهم الفئة الأكثر تضررا نتيجة توقف أعمالهم فقد تقرر تأجيل استقطاع قروض القطاع الخاص، وبعض الموظفين لمدة شهرين واعتبارا من ٢٠٢٠/٣/١ ولغاية ٢٠٢٠/٤/٣٠ والقروض المشمولة بالتأجيل" هي

١- قروض البناء

٢- قروض بسماية / موظفين / مواطنين

٣- قروض السيارات / موظفين / مواطنين

٤- قروض المشاريع الصغيرة

٥- قروض الفنانين

٦- قروض تمويل البحوث العلمية

٧- قروض انفجار الكرادة

٨- قروض حريق الشورجة

٩- القروض التجارية .

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