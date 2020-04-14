طاقم سفينة عراقية عالقة في ميناء ايراني

2020/04/14 | 22:55 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ناشد طاقم بحري عراقي عالق بسفينة معطلة في الجانب الإيراني من شط العرب، نداء للسلطات العراقية بالتدخل واستثناء الباخرة من قرارتعليق النقل واغلاق الحدود .وقال وزير النقل السابق كاظم الحمامي في تصريح تابعته " كلكامش برس" ، الثلاثاء، "تلقينا نداء استغاثة من طاقم سفينة ،مرفأ الأمان، التي كانت في عرض البحر، ووصلت إلى ميناء خرم شهر الإيراني لإجراء إصلاحات لكنها علقت بسبب إجراءات إيقاف النقل وإغلاق الحدود".وأكد الحمامي أن الطاقم عالق في السفينة منذ شهر ونصف، وانهم يعيشون ظروفا صعبة لكن حالتهم الصحية جيدة.وقال ربان السفينة الكابتن عدنان ناصر حسن، في تسجيل صوتي، إن الطاقم عالق على ظهر السفينة التي كانت تعمل لمدة ثلاثة أشهر في عرض البحر.وأوضح أن أفراد الطاقم ظلوا عالقين بسبب إغلاق الحدود، مشيرا إلى أنهم تقدموا بشكوى.وأشار إلى أن الطاقم يعيش في معاناة جراء الظروف الصعبة على السفينة حيث أجبرتهم الظروف على تناول الطعام المعلب المنتهي الصلاحية.

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