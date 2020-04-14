المجمع الفقهي العراقي يفتي بشان فريضة صيام رمضان بوجود كورونا

2020/04/14 | 22:55 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد افتى المجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء للدعوة والفتوى،بوجوب صيام المسلم الصحيح المكلف غير المعذور في شهر رمضان،وحرم عليه الافطار في رمضان بحجة ان الصوم يضعف المناعة او الحاجة الى شرب الماء بإستمرار كإجراء وقائي ضد الوباء".واضاف:"اذا قرر طبيب مسلم ثقة ان الصيام يضر المصاب بالوباء، فإنه يجوز له ان يفطر،والمرض من الاعذار التي تجيز الافطار".

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