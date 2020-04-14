العراق يعلن عن رحلات استثنائية الاربعاء لإعادة العراقيين العالقين في الخارج ( جدول )

2020/04/14 | 22:56 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اعلنت وزارة النقل، اليوم الثلاثاء، عن جدول رحلات الخطوط الجوية العراقية الأستثنائية ليوم غد الأربعاء وفق قرارات وموافقة اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية.واشارت الى انه ستنطلق يوم غد خمس طائرات من اسطول الناقل الوطني لإعادة العراقيين العالقين في الخارج بواقع رحلتين لكل من " دلهي ، عمان" وواحدة الى" دبي".

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