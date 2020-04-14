الفتح .. يرشح قاسم الاعرجي لمنصب وزير الداخلية

2020/04/14 | 22:57 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس _ خاص

صرح مقرب من رئيس كتلة الفتح هادي العامري طرح مرشحهم لمنصب وزارة الداخلية قاسم الاعرجي القيادي

لكتلة الفتح ووزير الداخلية الاسبق .

فيما اضاف المصدر ان لجنة شكلت من الاحزاب الشيعية للتفاوض مع الكاظمي بشان كابينته الوزارية

والاستحقاق الانتخابي للكتل السياسية البرلمانية مضيفا ان كتلة ...

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