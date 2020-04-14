هل سيغيّر “كورونا” شكل مهرجان “كان” السّينمائي الدولي؟

2020/04/14 | 22:58 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع استمرار حالات الحظر السائدة في العالم بسبب تفشي فيروس كورونا، تغير نمط الحياة المعتاد في كل منطقة، فعاليات أغلقت وأخرى استمرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وآخر الفعاليات التي انصاع منظموها لمتطلبات الحظر، مهرجان كان…

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