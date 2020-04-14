2020/04/14 | 23:00 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/الصباح الرياضي

قررت الهيئة المؤقتة “التطبيعية” تشكيل لجنة مهمتها مراجعة وصياغة النظام الأساسي لاتحاد كرة القدم تمهيدا لإجراء انتخابات يسفر عنها اختيار مكتب تنفيذي جديد يتولى دفة قيادة اللعبة للسنوات الأربع المقبلة، فضلا عن الموافقة على مشاركة المنتخب الوطني في النسخة المقبلة لبطولة غرب القارة التي تضيفها الإمارات.

وتألفت اللجنة من اياد بنيان رئيسا والدكتور شامل كامل نائبا وعضوية احمد عباس والدكتور رافد عبد الأمير والدكتور حسين علي وحسين جبار والدكتور أكرم العطواني والحقوقي صالح المالكي وغيث عبد الغني

مقررا.

وخرجت الهيئة المؤقتة بعدة توصيات مهمة أخرى خلال اجتماعها، الذي عقد عبر الدائرة الإلكترونية، أبرزها تماشيا مع رسالة الاتحاد الدولي (الفيفا) المتعلقة بجائحة كورونا، والاجراءات المتخذة عالميا ازاءها، تقرر استمرار تعليق الدوري الى 30 نيسان الحالي بانتظار ما ستسفر عنه الايام

المقبلة.

وتمت الموافقة على اشتراك منتخبنا الوطني بكرة القدم في بطولة غرب اسيا المقبلة في الامارات للمدة من 2 الى 15 كانون الثاني ٢٠٢١.

ولفتت الهيئة المؤقتة إلى ان اجتماعاتها وما يصدر عنها يكون عبر الدائرة الاعلامية للاتحاد وهو مصدرها الرسمي الوحيد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه («التطبيعية” تشكل لجنة لمراجعة وصياغة النظام الأساسي) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان («التطبيعية” تشكل لجنة لمراجعة وصياغة النظام الأساسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).