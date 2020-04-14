بغداد: خفض إنتاج النفط يشمل كوردستان وسنبحث الآلية

2020/04/14 | 23:08 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نقلت وكالة الأنباء العراقية عن وزير النفط ثامر الغضبان قوله يوم الثلاثاء إن خفض انتاج النفط يشمل اقليم كوردستان.

وأضاف الغضبان أن وفدا من اقليم كوردستان سيصل يوم الخميس إلى وزارة النفط العراقية لمناقشة آلية الخفض.

واتفقت منظمة أوبك وحلفاؤها بقيادة روسيا، الذين يشكلون مجموعة معروفة باسم أوبك+، يوم الأحد على خفض قياسي في الانتاج لدعم أسعار النفط وسط جائحة فيروس كورونا في اتفاق لم يسبق له مثيل مع دول أخرى منتجة للنفط، من بينها الولايات المتحدة، قد يقلص المعروض العالمي من الخام بما يصل إلى 20 في المئة.

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