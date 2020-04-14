عمليات البصرة تعلن انهاء حالة الانذار

2020/04/14 | 23:10 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/البصرة اعلنت قيادة عمليات البصرة مساء الثلاثاء ، إنهاء حالة الانذار "ج" في المحافظة .وقال قائد العمليات الفريق الركن قاسم نزال في بيان مقتضب ان "الغاية من الإنذار هو الوقوف على الجاهزية القتالية والاستعداد لتأدية الواجبات الموكلة إلينا في حفظ الأمن والاستقرار". وقررت قيادة عمليات البصرة، مساء امس إعلان حالة الإنذار القصوى "ج" في صفوف القوات الأمنية بالمحافظة، ابتداء فجر اليوم الثلاثاء.

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