2020/04/14 | 23:11 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهد المستشفى الجامعي في مدينة حلب، اليوم الثلاثاء، تسجيل أول إصابة بفيروس “كورونا”، لعنصر من قوات الجيش السوري، كان قد وصل إلى المدينة يوم أمس.وأفاد مصدر من الكادر الطبي من المستشفى موقع “الحل نت”،…

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسجيل أول إصابة بـ “كورونا” في المستشفى الجامعي بمدينة حلب) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسجيل أول إصابة بـ “كورونا” في المستشفى الجامعي بمدينة حلب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).