«السبع الكبار» تضع شرطاً لوقف ديون الدول الفقيرة

2020/04/14 | 23:16 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقيتعهد المسؤولون الماليون في مجموعة السبعة الكبار، أمس الثلاثاء، بمواصلة العمل حسب الحاجة لمكافحة وباء فيروس كورونا المستجد وتحقيق الاستقرار في الاقتصاد العالمي، كما أعلنوا دعمهم لتخفيف عبء الديون المؤقت للدول الأكثر فقرا.وحسب «رويترز»، قال وزراء مال مجموعة السبع ومحافظو البنوك المركزية في بيان مشترك إنهم مستعدون لتقديم «تعليق زمني محدد على مدفوعات خدمة الديون المستحقة على المطالبات الثنائية الرسمية لجميع البلدان المؤهلة للحصول على تمويل بشروط ميسرة من البنك الدولي»، إذا انضمت إليها الصين ودول أخرى في مجموعة العشرين من الاقتصادات الرئيسية، وإذا اتفقوا مع مجموعة دائني نادي باريس.كما دعوا إلى تقديم المزيد من المساهمات في تسهيلات صندوق النقد الدولي التي تدعم الدول الأكثر فقراً، وقالوا إن جهود تخفيف الديون يجب أن تشمل الدائنين من القطاع الخاص على أساس طوعي، وكذلك الجهود لتعزيز شفافية الديون.وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، قالت مجموعة السبع إنه من الأفضل تعليق خدمة ديون الدول الفقيرة في الوقت الذي يسعى فيه صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للحد من أضرار أسوأ ركود محتمل للاقتصاد العالمي منذ الثلاثينيات.

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