قتلى بمواجهات استمرت ساعات.. تفاصيل إحباط مخطط

2020/04/14 | 23:20 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قالت مصادر أمنية إن أجهزة الأمن المصرية اشتبكت مع خلية "إرهابية" مسلحة "بأحد أوكار العناصر الإرهابية" بمنطقة الأميرية شرقي العاصمة القاهرة، فيما نقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر أمني تأكيده مقتل جميع أفراد الخلية.

وخلال اقتحام قوات الأمن للمنطقة، وقع تبادل إطلاق النار بين قوات مكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية ومجموعة مسلحة، بحسب المصادر، التي كشفت عن "مقتل المقدم محمد فوزي الحوفي أحد ضباط الأمن الوطني وإصابة عناصر شرطة" خلال المداهمة الأمنية.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن مصادر أمنية أن جميع أفراد الخلية قتلوا.



فيما عثرت قوات الأمن على أسلحة وكميات كبيرة من المواد المتفجرة.

وقال شهود عيان إن وزارة الداخلية المصرية وجهت تحذيرات بمكبرات للصوت لسكان المنطقة المكتظة بالسكان في القاهرة بإغلاق النوافذبعد تبادل لإطلاق النار مع مسلحين.

وأذيع التحذير أيضا على شاشات التلفزيون، ووسائل الإعلام الحكومية.

وقال بيان عاجل لمصدر مسؤول في وزارة الداخلية إن عملية تبادل إطلاق النار كانت بين خلية إرهابية مسلحة وقوة من الشرطة.





وقال مصدر أمني إن "القوات الأمنية عثرت داخل الوكر على أسلحة نارية وأحزمة ناسفة وست عبوات لاصقة قديمة، خلال تفتيش الشقة بعد السيطرة على الوحدة السكنية، وتم التعامل مع المواد المضبوطة".

وقد تم قطع التيار الكهربي عن المنطقة أثناء الاشتباكات، التي استمرت أكثر من أربع ساعات.



وتقوم قوات مكافحة الإرهاب في هذه الأثناء بتمشيط المنطقة واستجواب سكان المبنى المكون من عشرة طوابق.

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