قوباد طالباني يهنئ الايزيديين بمناسبة عيد رأس السنة

2020/04/14 | 23:47 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – اربيل هنأ “قوباد طالباني” نائب رئيس مجلس الوزراء في اقليم كردستان، يوم الثلاثاء، 2020/4/14 الايزيديين بمناسبة عيد رأس السنة الايزيدية.وجاء في نص برقية التهئنة, “بمناسبة قدوم رأس السنة الايزيدية، نبعث التهاني الى الجميع، آملا ان تكون المناسبة وسط ربيع نيسان، فصل التجدد والاعمار، بداية لعبور ازمة كورونا الذي فرض الحماية الفردية …

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