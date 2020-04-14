الحشد ينفذ حملة تعفير في ذي قار.. تعرف على المناطق التي شملتها

2020/04/14 | 23:48 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت معاونية شؤون الشهداء والمقاتلين بالحشد الشعبي في محافظة ذي قار، الثلاثاء، حملة تعفير وتعقيم في محافظة ذي قار.وقال اعلام الحشد في يبان وتلقته وكالة صدى، إن الحملة شملت مركز الناصرية للقلب وسيطرة الشهيد عماد مسعد الغزي وقضاء البطحاء ومركز شرطتها ومحكمتها وسوقها.كما شملت الحملة تعفير مركزين صحيين، فضلا عن توزيع سلات غذائية

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